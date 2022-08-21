أهم لقطات شيرين عبد الوهاب على مسرح مهرجان قرطاج: دموع وقبلات وضحك

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا على هامش ختام مهرجان قرطاج الدولي، ورفع الحفل شعار كامل العدد واختلطت به دموع الفرحة بمشاعر الحب والامتنان للجمهور.

دموع شيرين

واستقبل الجمهور شيرين عبد الوهاب بتصفيق حاد وهتافات، لتنهمر دموع شيرين من سعادتها قائلة: «بحبكم اوي وحشتوني، أنا كنت ميتة وحياتي رجعت بيكم».

كما انهمرت الدموع من شيرين أثناء غنائها عددا من أغانيها الشهيرة على مسرح مهرجان قرطاج.

شيرين تقبل يد طبيبها

كما حرصت شيرين عبد الوهاب على الشكر لطبيبها على مساعدتها للمرور من أزمتها الصحية ثم قامت بتقبيل يده.

سعادة شيرين

وأعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها لمشاركتها بالغناء في ختام حفل مهرجان قرطاج، ونشرت قبل الحفل بساعات قليلة منشور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وجهت من خلاله الشكر للسفير التونسي وحرمه والفنان صابر الرباعي الذين حرصوا علي استقبالها بأنفسهم.

وكتبت شيرين: «فخورة كل الفخر إني هقابل الجمهور التونسي إن شاء الله انتظروا أحلى حفلة ومبسوطة اني قابلت النهاردة سيادة السفير المصري في تونس وحرمه والأستاذ صابر الرباعي وحرمه».