كوبا تعلن تسجيل أول إصابة بـ«جدري القرود».. سائح إيطالي

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، تسجيل أول إصابة بـ «جدري القرود» في البلاد، لسائح إيطالي، مشيرة في بيان لها، إلى أن حالته حرجة.

السائح الإيطالي وصل لـ كوبا في 15 أغسطس الجاري

وأوضحت وزارة الصحة، على موقعها بالإنترنت، أن السائح الإيطالي، وصل إلى كوبا في 15 أغسطس الجاري، مضيفة أن الإيطالي، شعر بتوعك في 17 من الشهر ذاته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضافت الوزارة الكوبية، أن السائح الإيطالي، ذهب إلى الأطباء في 18 أغسطس الجاري، عندما ساءت حالته، مشيرة إلى نقله إلى المستشفى بسبب سكتة قلبية، لكن تمكن الأطباء من إنعاشه.