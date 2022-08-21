حياة كريمة: تدريب وتوعية 1000 طفل ضمن فعاليات «أنت الحياة»

قالت ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في مؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة أطلقت فعالية «أنت الحياة» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في ملتقى توظيف الشباب استقبل ما يزيد عن 150 شابا في اليوم الأول، بالإضافة لمبادرة «خطوة للأفضل» والتي تهدف لتعديل سلوكيات الأطفال على مدار 6 أيام استهدفت الحملة خلالها 1000 طفل.

قوافل طبية من وزارة الصحة

وأوضحت «خضر» خلال استضافته ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على القناة الأولى المصرية، أن المبادرة تعاونت مع وزارة الصحة التي دعمتها بقافلة طبية موسعة شملت أمراض النسا والأطفال والباطنة ولقاحات كورونا وصيدلية مجانية، بالإضافة للمجلس القومي المرأة ومشاركته بورش عمل عن الشمول المالي والادخار والتنشئة الأسرية وتعليم السيدات الحرف اليديوية الشائعة داخل محافظة الفيوم، إضافة لمشاركة الجامعة البريطانية من خلال قافلة طبية متخصصة في الأسنان وأمراض الأطفال وقافلة التوعية النفسية لأكثر من 150 مدرس ومدرسة للتدريب على التنشئة السليمة للأطفال.

مشاركة الجامعة البريطانية

وأشارت ندى خضر إلى أن الجامعة البريطانية ساعدت المبادرة بعدد من طلابها المتطوعين على مدار 6 أيام، بالإضافة لمشاركة صندوق مكافحة الإدمان بورش عمل للتوعية بمخاطر الإدمان، بالإضافة لتدريب الأطفال وتنمية مهاراتهم وتوسعة مداركهم للابتعاد عن طرق المخدرات والإدمان مستقبليا.

وأشادت رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في مؤسسة حياة كريمة، بالمسرحيات المقدمة للأطفال في قرى حياة كريمة التي تقدم الإنجازات التاريخية لمصر وتربطها ببرنامج حياة كريمة بطريقة مبسطة تناسب عقلية الطفل وتكسبه مهارات جديدة.