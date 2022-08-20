محافظ الغربية: «حياة كريمة» تسير بخطى ثابتة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن «حياة كريمة» تسير بخطى ثابتة في تغيير ملامح الريف المصري بالقرى المدرجة ضمن المبادرة، على الرغم من الظروف الراهنة وما يشهده العالم من أزمة اقتصادية، وغلاء الأسعار والتضخم، مشددًا على أن إنجازات المشروع القومي «حياة كريمة»، انعكست بشكل مباشر على المواطن المصري.

إدراج 4 مراكز ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة

وأضاف رحمي خلال اجتماع له عقد مع منسقي حياة كريمة في المراكز المدرجة ضمن المبادرة بالغربية، وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، والأجهزة التنفيذية، أن المحافظة عكفت على وضع كافة التصورات الخاصة بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في مراكز الغربية، تمهيداً للبدء فيها، مؤكدا على مراجعة الاحتياجات التي تم رصدها للمراكز المقرر إدراجها ضمن المرحلة الثانية في المبادرة الرئاسية والتي تتضمن مراكز المحلة الكبرى وكفر الزيات وبسيون وقطور.

حصر الأراضي المخصصة للمرحلة الثانية

ووجه رحمي خلال الاجتماع بحصر الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية، والخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في كل مركز من مراكز المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم توصيل خدمات الصرف الصحي بمركز المحلة الكبرى إلى 43 قرية، ومازال جارياً في 15قرية أخرى بالمركز نفسه.