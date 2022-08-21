البنوك تعلن أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات والودائع اليوم

تجتمع لجان الأصول والخصوم، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم الأحد؛ لمراجعة أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية، وعلى رأسها الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالجنيه المصري والعملات الأخرى الرئيسية كالدولار واليورو، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، الخميس الماضي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للاجتماع الثاني على التوالي، حيث قررت «اللجنة» التي يرأسها محافظ البنك المركزي، بتثبيت سعر الفائدة، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

إعلان أسعار الفائدة على الشهادات

ومن المقرر خلال الساعات المقبلة، أن تعلن البنوك العاملة في السوق المحلية، أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، على مواقعها على الإنترنت، وسط توقعات أن تشهد المنتجات المصرفية المصدرة عن البنوك، مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير، ثباتاً في أسعار العائد.

التثبيت الثاني لأسعار الفائدة

وثبتت لجنة السياسة النقدية، أسعار الفائدة، في آخر اجتماعاتها في شهر يونيو الماضي، بعد زيادتين متتاليتين، في اجتماعي اللجنة في مارس ومايو 2022، حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة في اجتماع مارس بواقع 100 نقطة أساس، على الإيداع والإقراض، لتصل 9.25% 10.25% على الترتيب ذاته.

وحركت «اللجنة» أسعار الفائدة في اجتماعها مايو الماضي، بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، قبل أن تقوم بتثبيت الفائدة في اجتماع يونيو التالي، عند نفس المستوى للإيداع والإقراض.

وتواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذة في الحسبان قراراتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية.