مصرفية سابقة تكشف أهمية أسعار الفائدة في مواجهة التضخم وتشجيع الاستثمار

ظل مجتمع المال والأعمال مترقبا لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، بعد رفعها 300 نقطة أساس بما يعادل الـ 3% في اجتماع 21 مارس 2023 ثم اجتماع 19 مايو الماضي.

أهمية أسعار الفائدة للاقتصاد وأسواق المال

ويتساءل كثيرون عن أهمية أسعار الفائدة في أسواق المال والاقتصاد المصري بشكل عام، ووفقًا لـ سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، تعد أسعار الفائدة أداة أساسية في يد البنوك المركزية لضبط السياسات النقدية في الدول وهي مقابل ما يدفعه البنك المركزي على أموال المودعين والمدخرين كما تمثل قيمة العائد الذي يدفعه المستثمرون أو المقترضون مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية.

وأوضحت أن أبرز السياسات النقدية التي تتعامل معها أسعار الفائدة في الدول تتنوع بين مراقبة وضبط حركة السيولة ومواجهة التضخم وزيادة حجم السيولة بالأسواق وهنا تتدخل السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة وتشجيع العملاء على الادخار بالبنوك ومن ثم جمع السيولة وتقليل حجم الطلب ليزيد حجم المعروض من السلع وبالتالي تتراجع معدلات التضخم وعند الركود تُخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمارات الجديدة.

التضخم والعرض والطلب أبرز محددات أسعار الفائدة

وأضافت «الدماطي»، لـ «الوطن»، أن تحديد أسعار الفائدة يكون من خلال لجنة السياسة النقدية المكونة من عدد كبير من الأعضاء بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ونوابه ويدرسون جميعا المحددات الرئيسية التي تتقاطع مع أسعار الفائدة والسياسة النقدية مثل معدلات التضخم وقيمة العملة المحلية ومعدلات الاستثمار والبطالة والعرض والطلب في الأسواق ومن ثم تتخذ القرار وفقاً لتلك المتغيرات.