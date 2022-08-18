الفيدرالي الأمريكي: استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم

أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم في يوليو الماضي، إلى أنهم على الأرجح لن يفكروا في التراجع عن رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض ​​التضخم بشكل كبير، وفقًا لمحضر الجلسة الصادر يوم أمس الأربعاء.

رفع الفائدة 0.75 نقطة مئوية

ووافق الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بمقدار 0.75 نقطة مئوية، وأكد صانعو السياسة على عزمهم خفض التضخم الذي يتخطى بكثير مستوى 2٪ الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي. بحسب CNBC.

رفع أسعار الفائدة مرتبط بالبيانات الاقتصادية

لم يقدم صانعوا السياسة في الفيدرالي الأمريكي إرشادات محددة للزيادات المستقبلية، وقالوا إنهم سيراقبون البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ هذا القرار، ويشير تسعير السوق لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع سبتمبر، على الرغم من أن هذا لا يزال قريبًا. بحسب CNBC.

مزيد من رفع أسعار الفائدة

لاحظ المشاركون في الاجتماع أن النطاق 2.25٪ إلى 2.50٪ لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كان حول المستوى «المحايد» الذي لا يدعم ولا يقيد النشاط، بعض المسؤولين يرون أن اتخاذ موقف تقييدي سيكون مناسبًا على الأرجح مما يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

معدل التضخم أعلى من الهدف

أشار المحضر إلى أنه، مع بقاء التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة، رأى المشاركون أن الانتقال إلى موقف تقييدي للسياسة كان مطلوبًا للوفاء بالولاية التشريعية للجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. بحسب CNBC.

وأشار المحضر، إلى أن المشاركون يرون أنه مع تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر، فمن المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار السياسة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم.

ومع ذلك، ذكر ملخص محضر الفيدرالي لأمريكي أيضًا، أن بعض المشاركين، توقعوا أن يكون من المناسب الحفاظ على هذا المستوى لبعض الوقت لضمان أن التضخم يسير بثبات على مسار العودة إلى 2٪.

وأشار المسؤولون إلى أن قرارات الأسعار المستقبلية ستستند إلى البيانات الاقتصادية، لكنهم قالوا أيضًا إن هناك إشارات قليلة على أن التضخم آخذ في الانحسار، وأكد المحضر مرارًا على إصرار الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم.