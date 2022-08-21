عضو أمناء «العلمين الأهلية» يكشف تفاصيل الاتفاقيات الدولية: تحقق أفضل أداء تعليمي

جامعة العلمين الأهلية ضمن 4 جامعات أهلية دولية في مصر، وهي: «المنصورة الجديدة، الملك سلمان، الجلالة، والعلمين»، والتي تشارك في برامج بينية، فضلا عن إبرامها شراكات مع كبرى الجامعات الدولية.

وترصد «السطور التالية»، تفاصيل الشراكات الدولية التي أبرمتها جامعة العلمين الدولية، كما يلي:

شراكات دولية لجامعة العلمين الأهلية

كشف الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل وعضو مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، عن تفاصيل الشراكات مع الجامعات المصرية، قائلا: «لدينا اتفاقية تعاون بين جامعة لويفل الأمريكية، ومنها برنامج (2+2) والتدريب الصيفي في جامعة لويفل، لطلاب جامعة العلمين الدولية المقيدين في مرحلة البكالوريوس وتبادل الباحثين».

وأضاف الباز لـ«الوطن»، أنّه جرى تمديد إتفاقية التعاون بين جامعة لويفل وجامعة العلمين الدولية، لتشمل 5 جامعات مصرية أخرى، وهي: «الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، بنها، وحلوان»، موضحا أنّ الاتفاقية تتيح للطلاب الاستفادة من برنامج «2+2» مع جامعة لويزفيل، ويعني أن يدرس الطالب عامين في الجامعة المصرية وعامين في جامعة لويفل.

أحدث منهجيات التدريس

وأشار عضو مجلس أمناء جامعة العلمين، إلى أنّ التعليم الجامعي في مصر يستخدم أحدث منهجيات التدريس العالمية، ما ساهم في تغيير البيئة التعليمية ودفعها لتحقيق أداء أكاديمي أفضل بين الطلاب لتحقيق المزيد من التقدم، مضيفا: «أعتقد أنّنا يجب أن نركز على التعلم عن بعد، واعتماد البرامج التعليمية من هيئات الاعتماد الدولية».

وأكد الدكتور أيمن الباز، أنّ التعلم عن بعد يوفر فرصة للطلاب والمعلمين للبقاء على اتصال ومشاركة المحتوى أثناء العمل، بعيدا عن قاعات التدريس وفي أي وقت، وبهذا يتحرر التعليم من حاجزي المكان والزمان، إضافة لضمان استمرارية التعليم في حالات الطوارئ، التي تشكل تهديدًا لسلامة الطلاب، بينما الاعتماد الدولي يضمن أن يكون برنامج الكلية أو الجامعة، ملبيّا لمعايير الجودة للمهنة التي يُعد لها البرنامج.

الحد الأدنى لتنسيق جامعة العلمين الأهلية الدولية

ترصد «الوطن» في السطور التالية الحد الأدنى لتنسيق جامعة العلمين الأهلية الدولية، بحسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان سابق، كما يلي:

أولا: مجال علوم وهندسة الحاسبات

1- برنامج هندسة الحاسبات ويشمل:

- مساء النظم المدمجة.

- مسار الحوسبة السحابية.

- مسار الحوسبة عالية الأداء.

- مسار الأمن السيبراني.

2- برنامج هندسة الحاسبات.

3- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

- الحد الأدنى للقبول 66%.

4- برنامج علوم الحاسبات، ويشمل:

- مساء تحليل البيانات الضخمة.

- مسار الرؤية بالحاسب.

- مسار هندسة البرمجيات.

5- برنامج علوم الحاسبات.

6- برنامج علوم الذكاء الاصطناعي

- الحد الأدنى للتنسيق 61%

ثانيا: مجال الهندسة

- برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

- برنامج هندسة وإدارة الإنشاءات.

- برنامج الميكاترونيات.

- برنامج هندسة البترول والغاز.

- برنامجح الهندسة الطبية الحيوية.

- برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

الحد الأدنى للتنسيق 66%.

ثالثا: مجال طب الأسنان

الحد الأدنى للتنسيق 78%.

رابعا: مجال العلوم الصيدلة.

- برنامج الصيدلة الإكلينيكية.

- الحد الأدنى للتنسيق 73%.

خامسا: مجال الصيدلة العامة

- برنامج الصحة العامة

- الحد الأدنى للتنسيق 55%.

سادسا: مجال العلوم الأساسية

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

- برنامج الطاقة المستدامة.

- الحد الأدنى للتنسيق 55%.

سابعا: مجال الأعمال

- برنامج المحاسبة ونظم المعلومات.

- برنامج التسويق.

- برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

- الحد الأدنى للتنسيق 55%.

ثامنا: مجال الفنون والتصميم

- برنامج تصميم الجيرافيك وبناء الماركة.

- برنامج التصميم الداخلي.

- برنامج الإعلان والاتصال.

الحد الأدنى للتنسيق 55%.