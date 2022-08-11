مصاريف جامعة العلمين الأهلية.. 97 ألف جنيه لكلية طب الأسنان

تعد جامعة العلمين الأهلية من أحدث الجامعات المصرية، حيث أنشئت منذ ثلاث سنوات، وبدأت الدراسة بها منذ عامين، وتحظى بإقبال شديد من الطلاب والطالبات للالتحاق بها، في ظل النظام التعليمي المتميز المعمول به داخل الجامعة منذ انطلاقها، وكذلك المنشآت العلمية المقامة علي أحدث طراز دولي، لتوفير تعليم وفق أحدث الوسائل التكنولوجية التي تواكب العصر الحديث، واحتياجات سوق العمل.

مصاريف جامعة العلمين الأهلية

وتختلف مصاريف جامعة العلمين الأهلية، حسب كل كلية والتخصص، وجرى تحديدها للعام الدراسي الجديد 2022 /2023، كالتالي:-

- كلية طب أسنان 97 ألف جنيه.

- كلية طب بشري 105 آلاف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- كلية طب بيطري 61 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 85 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 69 ألف جنيه.

- كلية علوم الكمبيوتر 69 ألف جنيه.

- كلية ادارة الاعمال 46 ألف جنيه.

- كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 50 ألف جنيه.

- كلية الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.

شروط جامعة العلمين

ووضعت جامعة العلمين الأهلية شروط للطلاب الراغبين في الالتحاق بها، وتتضمن أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة، أو الثانوية الأزهرية، أو الدبلومة الأمريكية، أو حصل علي شهادة الـ IGCSE، والدبلومة الكندية، والثانوية الألمانية، والبكالوريا الفرنسية، والدبلومة الدولية، و CNISC، وشهادة مدارس STEM.

طريقة التقديم في جامعة العلمين

ويتاح للطلاب الراغبين في التقديم بجامعة العلمين الدخول على موقع الجامعات الأهلية الالكتروني الرسمي، ومعرفة مصروفات الجامعات الأهلية، واختيار جامعة العلمين، وملء البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة، من كل طالب وتتضمن، شهادة الميلاد، وشهادة آخر مؤهل، وصورة من بطاقة الرقم القومي او جواز السفر لغير المصريين، وإيصال تسديد رسوم اختبار القبول.

وتقع جامعة العلمين الأهلية في مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي، والتى تهتم بها الدولة كاحدى المدن المليونية من الجيل الرابع لجذب المواطنين والمستثمرين للعمل والإقامة بها.