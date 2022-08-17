سقوط عامود أمام مترو جامعة القاهرة.. وإصابة 4 أشخاص

سقط عامود تحت الإنشاء بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، منذ قليل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ بسقوط عمود في بولاق الدكرور

وورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بسقوط عامود أمام محطة مترو الجامعة، فتم إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، وكشفت التحريات عن إصابة 4 أشخاص.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.