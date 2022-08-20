جامعة القاهرة تنظم معسكرا لـ«قادة التطوع» بمشاركة 100 طالب

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة القاهرة، اليوم السبت، المعسكر الطلابي «قادة التطوع» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معسكر «قادة التطوع» ضم 100 طالب من طلاب الجامعة، وتضمن عدة ورش ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، واستهدف تعزيز ثقافة التطوع لدى الطلاب وتعريفهم بأهميته ومجالاته المتعددة، وحثهم على ضرورة المشاركة والاندماج في تنمية المجتمع والبيئة المحيطة.

بناء الإنسان وريادة الأعمال

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن محاضرات المعسكر تضمنت عدة محاور أساسية، وهي برامج التضامن الاجتماعي، وبناء الإنسان المصري، والتطوع والحماية الاجتماعية، والتطوع ودور الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث، وريادة الأعمال كمدخل للتنمية، ومقدمة في الإسعافات الأولية.

خدمات وبرامج تأهيلية لطلاب الجامعات

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعسكر ضم عددًا متميزًا من المحاضرين من وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة والهلال الأحمر، وكذلك فريق المتطوعين الخاص بالتنظيم من طلاب جامعة القاهرة، وفي ختام المعسكر تم توزيع شهادات حضور المشاركين في المعسكر.

وأكد أن طلاب الجامعات من الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا، وتستهدفها بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها، سواء كانت تأهيلية أو تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية.