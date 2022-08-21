عاجل.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق «بلبيس - القاهرة»

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، على طريق «بلبيس - القاهرة» الصحراوي، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفى واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق «بلبيس - القاهرة» الصحراوي بمحافظة الشرقية، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

تصادم ميكروباص بملاكي على طريق «بلبيس صحراوي»

وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 9 مواطنين بسحجات وكدمات، ونقلوا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تسيير الحركة المرورية

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأعاد رجال المرور، الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد رفع آثار الحادث.