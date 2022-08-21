إصابة 8 في حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل بالطريق الصحراوي بإسنا

أصيب 8 في اصطدام سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بإسنا جنوب الأقصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومستشفي أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

مسشتفى إسنا يستقبل المصابين

واستقبلت مستشفى إسنا التخصصي، 8 مصابين بجروح وكسور وكدمات وسحجات، وهم كل من «م.س» 52 سنة، و«م.ع» 40 سنة، و«و.م.أ» 38 سنة، و«م.ي» 38 سنة، و«أ.ا» 37سنة، و«أ.ع» 37 سنة، و«ط.ج» 18 سنة، و«م.د» 39 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومستشفي أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

التحقيق في الحادث

وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحادث.