سعر الدولار اليوم الإثنين 22-8-2022 في البنوك المصرية

كشفت بنوك الأهلي والمركزي ومصر والمصرف المتحد، عن أسعار العملات الورقية خلال بداية تعاملاتها الصباحية اليوم الإثنين، وبينها سعر الدولار، الذي ما زال يسجل ثباتا نسبيا في البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، نظرا لما تمثله سعر العملة الأمريكية من أهمية كبيرة لدى بعض المواطنين، وتاثيرها في الاقتصاد العالمي، ولذلك تعتبر محل بحث للمواطنين عن قيمة بيعها وشرائها.

واليوم الإثنين الموافق 22 أغسطس، وسعيًا من جريدة «الوطن» لتقديم كل ما يبحث عنه المتابعين، نرصد من خلال التقرير اليومي سعر الدولار داخل البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر تعاملات وردت صباحا، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار اليوم

بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، والبنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وداخل معاملات البنك الأهلي المصري، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني، وفي داخل بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي بداية معاملات البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، سجلت العملة الأمريكية 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وببنك كريدي أجريكول 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.