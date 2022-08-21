عودة الموسم الجديد من برنامج «يحكى أن» على القناة الأولى بداية من 3 سبتمر

أعلنت الصفحة الرسمية للقناة الأولى عن عودة برنامج «يحكى أن» في موسم جديد بداية من يوم السبت 3 سبتمر المقبل، ويقدم أول حلقة الدكتور محمد رفعت، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

مقترحات الجمهور

وبدأت صفحة القناة على «فيسبوك» في سماع مقترحات الجمهور حول بعض المعلومات الطبية التي من المقرر أن يتم تناولها في الحلقات الأولى من البرنامج ومن بينها: «بتعملوا إيه علشان ولادكم يشوفوا التليفزيون بشكل آمن مايضرش طفولتكم»، و«تفتكروا في أي سن ممكن طفلك يشرب مياه».

وبخلاف محمد رفعت، فيقدم البرنامج أيضا كل من إيمان مختار، وتقدم حلقة اجتماعية عن العلاقات الأسرية بين الرجل والزوجة والأبناء، كما تقدم أيضا رانيا السيد حلقة أسبوعيا في البرنامج تتحدث بها عن الكتب وتحاور أهم وأبرز الكتاب، كما تناقش عددا من الكتب الجديدة مع كتابها، حيث ناقشت في المواسم الماضية عددا من الكتب ومن بينهم كتب أحمد يونس وأشرف العشماوي وعادل سيف ومحمود عبد الشكور وغيرهم من الكتاب.

وسبق وقُدم من البرنامج 3 مواسم خلال الأعوام الماضية، وحقق البرنامج رواجا كبيرا بسبب الموضوعات المختلفة والضيوف المختلفين الذين يستضيفهم.

برامج جديدة

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة تقديم مواسم جديدة على القناة الأولى من برامج «حكاوي القهاوي» الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وبرنامج «تريندز» للإعلامية ريهام الشيخ، وبرنامج «قصة حقيقة».