الدفاع المدني العراقي يمنع ظهور «ريان جديد» وينقذ طفلا من تحت الأنقاض

تمكنت قوات الدفاع المدني في العراق، من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض جراء حادث انهيار ترابي في منطقة قطارة الإمام علي غربي محافظة «كربلاء» جنوبي غربي البلاد.

وقال مصدر أمني، لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن التل الترابي، انهار في محافظة كربلاء، مرجحا وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.

هذا المشهد يعيد إلى الأذهان، ما حدث بالمغرب في فبراير الماضي، من محاولات رجال الإنقاذ، إنقاذ حياة الطفل ريان أورام «5 سنوات»، سقط، في بئر بقرية «إغران» شمالي البلاد.

وفي ذلك الوقت عمل رجال الإنقاذ المغاربة، تحت تهديد خطر دائم يتمثل في احتمال حدوث انهيار أرضي، بهدف إخراج ريان، فيما فشلت الجهود في انتشال الطفل حيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

قطارة «الإمام علي» تعد إحدى المزارات المقدسة لدى الشيعة

وقطارة «الإمام علي»، تعد إحدى المزارات المقدسة في كربلاء، وتقع على بعد أكثر من 30 كيلومترا عن مركز المحافظة.

وقالت مديرية «الدفاع المدني» العراقي، في بيان، إن فرق الإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ شخصين من المحتجزين تحت «قطارة الإمام علي»، وأشار «الدفاع المدني»، إلى أن من بين الذين تم إنقاذهم طفل وهو بصحة جيدة.

وأشار مصدر أمني، إلى وجود 6 أشخاص محتجزين تحت الأنقاض، بينهم نساء وأطفال، فيما كشف مصدر محلي، أن انهيار التل وصل إلى نحو 40 متراً تحت الأرض.

فرق الإنقاذ تتعامل بطريقة فنية

وكشف مصدر أمني، في وقت سابق، أن الانهيار أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كحصيلة أولية، مشيرا لـ«السومرية»، إلى وجود هناك 8 أشخاص لا زالوا محاصرين تحت الأنقاض بينهم طفلين اثنين.

بدورها، قالت شبكة «رووداو» الإعلامية، إن هناك 15 الى 20 شخصاً عالقين تحت الأنقاض على إثر الانهيار الترابي، مشيرة إلى مواصلة الجهود لإخراجهم.

«الدفاع المدني» تدفع بفرق إنقاذ إضافية من بابل والديوانية

وأضاف المصدر العراقي، أن تم التواصل مع 5 من المحاصرين وطلبوا ماء وغذاء، موضحا أن فرق الإنقاذ تحاول إنقاذ المحاصرين وتتعامل بطريقة فنية بسبب وجود صخور وتخشى سقوطها عليهم.

ابطال الدفاع المدني انقاذ طفل في القطارة بمحافظة كربلاء يگلهم(خاف اموت وابوي ماعندة وحيد بس اني) pic.twitter.com/DEt3Woo5RT — sarah alkanani (@alkanani_sarah) August 20, 2022

أمس السبت، دفعت مديرية «الدفاع المدني»، بفرق إنقاذ إضافية من محافظات بابل والديوانية والمثنى، كما دفعت بمعدات ثقيلة، لإخراج المحتجزين من الانهيار.