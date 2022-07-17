الشباب والرياضة تطلق مبادرة «علّم ابنك الرسم» بمراكز شباب القليوبية

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة جديدة بعنوان علم ابنك الرسم بمراكز شباب المحافظة وذلك لتعليم الطلائع مبادئ الرسم الإبداعي خلال الاجازة الصيفية.

أنشطة ثقافية وفنية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واستراتيجية الدولة المصرية في بناء الانسان وتقويم الشخصية المصرية والاستفادة من طاقات الطلائع والشباب، وتشجيع الطلائع والشباب على ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والفنية.

المبادرة تستهدف 20 ألف طفل

ووجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتنفيذ مبادرة علم ابنك الرسم بجميع مراكز شباب يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع والتي تستهدف 20 ألف طليع في الفئة العمرية من سن 6 سنوات حتى 18 سنة، وتستمر لمدة 3 أشهر خلال الإجازة الصيفية.

وتهدف مبادرة علم ابنك الرسم إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وكذلك مساعدة الطلائع على قضاء أوقات الفراغ فيما يفيد خلال الإجازة.

لجنة لتسليم حمام سباحة في الخانكة

وفي سياق آخر أوصى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل لجنة من مدير الادارة ومسؤل التفتيش ومسؤل الشؤون القانونية بادارة شباب الخانكة لمراجعة إجراءات عملية التسليم الابتدائي لحمام سباحة مركز شباب 23 يوليو التابع لادارة شباب الخانكة بنظام حق الانتفاع bot.

وأكد الصبروط خلال متابعته للمركز على الالتزام بممارسة الانشطة وسرعة تشكيل اللجنة وممارسة عملها ورفع التقرير الاداري للنظر في التشغيل النهائي لحمام السباحة.