وزير النقل يتابع تحديث نظم إشارات خط «القاهرة-الإسكندرية»: لا نملك رفاهية الوقت

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية وكذلك متابعة انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي الذي ينقل الملايين من الركاب سنويًا والاطمئنان على تقديم أعلى مستويات الخدمات لجمهور الركاب.

معدلات تنفيذ برجي إشارات شمال القاهرة

بدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ برجي إشارات شمال القاهرة والوابورات الجاري تنفيذهما ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «القاهرة - الإسكندرية» بطول 208كم والجاري تنفيذه بمعرفة شركة «تاليس» الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، إذ أنه من المخطط دخول برج الإسكندرية نهاية الشهر الحالي وبرج الوابورات الخدمة في نهاية سبتمبر 2022 ودخول برج الشمال بالخدمة في نوفمبر 2022.

مشروع تحديث نظم الإشارات بخط «القاهرة - الإسكندرية»

وأوضح وزير النقل أهمية الالتزام بالموعد المخطط لإنهاء مشروع تحديث نظم الإشارات بخط «القاهرة - الإسكندرية» الذي يتكون من (19 برجًا رئيسيًا و15 برجا ثانويًا و80 مزلقانًا)، إذ تمّ حتى الآن دخول 16 برجًا رئيسيًا الخدمة وهي: «قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود –دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا – التوضيب – بنها - طنطا»، و14 برجا ثانويا و78 مزلقانا خاصا، مبينًا أنَّ تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت وزير النقل إلى أنَّ تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

بعدها تفقد وزير النقل ورشة قطارات «تالجو» الفاخرة بورش الفرز، إذ اطلع الوزير على سير منظومة الاختبارات الديناميكية للقطار الأول، الذي يتمّ تشغيل تجريبيا حاليًا وكذلك مخطط توريد باقي القطارات.

صفقة لتصنيع وتوريد وتحديث وإجراء عمرة لـ141 جرار سكة حديد

وأكّد وزير النقل ضرورة التنسيق مع شركة «تالجو» لوصول كل القطارات المتعاقد عليها قبل نهاية العام الحالي، كما اطلع على آخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة جسيمة 141 جرار سكة حديد مع شركة PRL، التي تشمل (تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا - وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي - عمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا من الأسطول الحالي).

وزير النقل يتفقد أرصفة الوجهين البحري والقبلي

وفي محطة سكك حديد مصر برمسيس، تفقد وزير النقل أرصفة الوجهين البحري والقبلي، ووجه بالحفاظ على الشكل الجمالي لجميع الأكشاك والكافتريات الموجودة بالمحطة ووضع لوحات بقائمة الأسعار على الأكشاك والمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة والقطارات وعلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب خصوصًا مع النقلة النوعية الكبيرة في مستوى الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام، إضافة إلى إعلام الركاب بشكل دوري ومستمر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة لا سيما مع تركيب البوابات الجديدة الخاصة بالدخول والخروج.

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لتلك البوابات الإلكترونية

وتابع الوزير، سير عملية التشغيل التجريبي لتلك البوابات الإلكترونية بالمحطة مع الاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية، حيث تم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة حفاظًا على الموارد المالية للهيئة، التي تستغل فى تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب وفي ختام زيارته لمحطة مصر عقد وزير النقل اجتماعًا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكك الحديدية السكه ورؤساء الشركات التابعة للهيئة.

وأكّد وزير النقل ضرورة المتابعة الدورية لكل المشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بالمواعيد المحدد للانتهاء منها واتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، مشيرًا إلى أنَّه ليس لدينا رفاهية الوقت وأن الفترة المقبلة في غاية الأهمية لاستكمال تطوير منظومة السكك الحديدية وأن كل فرد في المنظومة يجب أن يتسابق لخدمة المواطن المصري، وأن يؤدي كل فرد المهام الموكلة إليه وفقاً للتوصيف الوظيفي له، وأن الحافز لمن يستحق وان الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب، مشددًا على ضرورة استمرار التدريب والتأهيل المستمر لكل العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة.

وزير النقل يوجه بالإسراع بفصل قطاع نقل البضائع وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط

وأشار وزير النقل إلى ضرورة الإسراع بفصل قطاع نقل البضائع وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط وذلك لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية وخاصة مع خطة وزارة النقل لزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالهيئة مشيرا إلى أنَّه تمّ التعاقد مع شركة «سيماف» لتصنيع 1215 عربة بضائع جديدة مختلفة الطرازات لتدعيم الأسطول الحالي لنقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية، إذ ستشكل تلك العربات نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.

كما أكّد الوزير خلال الاجتماع أهمية توطين صناعة السكك الحديدية في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنَّ إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر خطوة مهمة وتاريخية لتوطين مثل هذه الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات ومنها مشروعات النقل حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة «تالجو» العالمية والقطاع الخاص المحلي ممثلًا في شركة «نيرك».