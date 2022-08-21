«الأرصاد»: استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي

قالت الدكتورة منارة غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استمرار في ارتفاع نسبة الرطوبة بسبب تأثرها بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها آتي من على البحر المتوسط، حيث تتجاوز نسب الرطوبة 95% خلال فترة الليل على المناطق الساحلية، وتتجاوز 85% على القاهرة الكبرى.

نسب الرطوبة تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني وليندا عبداللطيف، أن نسب الرطوبة تشعرنا بالزيادة في ارتفاعات درجات الحرارة بواقع 4 درجات عن الدرجات المعلنة، وأحيانًا تصل إلى 5 درجات بالنسبة إلى الدرجات المعلنة.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، وإحساسنا بها سيصل إلى 39 و40 درجة مئوية، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، والأجواء ستكون شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء».