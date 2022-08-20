هيئة الأرصاد توضح درجة الحرارة اليوم وحالة الطقس: رطوبة عالية

تشهد البلاد خلال الأسبوع الجاري موجة من ارتفاع الرطوبة على كافة الأنحاء، ما يزيد من الشعور بالحر، لذا ترتفع معدلات البحث اليوم عبر «جوجل» عن درجة الحرارة اليوم السبت الموافق 20 أغسطس الجاري خلال الساعات القامة، فضلا عن حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم

ووفق بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم، فإن حالة الطقس خلال الساعات القادمة «خلال الليل» تكون حارة رطبة على القاهرة الكبري والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحارًا بدون رطوبة على جنوب الصعيد.

كما ترتفع فرص سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 20%، وتنشط الرياح على جنوب الصعيد.

درجة الحرارة اليوم

وجاءت درجة الحرارة اليوم وفق توقعات خبراء الأرصاد كالتالي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 26

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 32 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 39 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 26

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 37 - 29

نخل 36 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 37 - 25

بني سويف 37 - 25

المنيا 38 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 41 - 27

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 43 - 25

شلاتين 39 - 27

أبورماد 38 - 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27