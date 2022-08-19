«الأرصاد» تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة وأمطار ورياح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال ال3 أيام المقبلة، بداية من السبت الموافق 20 أغسطس حتى الاثنين الموافق 22 من الشهر ذاته.

وأشار خبراء «الأرصاد»، إلى استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليومين المقبلين، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، كما تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ويستمر حتى نهاية الأسبوع، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع سقوط أمطار بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بالإضافة إلى شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط الرياح على بعض المناطق.

وفيما يلي تستعرض الوطن، تفاصيل حالة الطقس الـ3 أيام المقبلة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 22 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.