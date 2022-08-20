هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا: ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد على كافة الأنحاء، حيث يستمر ارتفاع الرطوبة على كافة الأنحاء، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية، محذرة المواطنين من النظر بشكل مباشر إلى الشمس، حتى لا يتعرضوا للاجهاد الحراري وارتفاع حرارة الجسم.

هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس غدا تكون شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما خلال ساعات الليل يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، توقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأجواء غائمة بشكل جزئي على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، فضلًا عن طقس مشمس على باقي مناطق الجمهورية.

حالة البحرين الأحمر والأبيض

وعن حالة البحرين غدًا، أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يصل لـ 1.75 واتجاه الرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فالموج خفيف لمعتدل وارتفاعه يصل لـ 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وجنوبية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا بحسب توقعات خبراء الأرصاد، فكانت كالآتي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 26

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 39 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 36 - 25

المنصورة 36 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 24

العريش 34 - 24

رفح 34 - 23

رأس سدر 37 - 26

نخل 37 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 37- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 38 - 25

بني سويف 38 - 25

المنيا 39 - 25

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 27

قنا 41 - 27

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27