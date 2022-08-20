الأرصاد: الرطوبة تصل لـ95% في المناطق الساحلية

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، وسيشهد اليوم، ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة، بعدما سجلت الهيئة درجة الحرارة العظمي على القاهرة أمس 35 درجة، واليوم ستصل درجة الحرارة لـ36 درجة، معقبة: «ده المسجل، ولكن المحسوس هيوصل لـ40 درجة بسبب الارتفاع في نسب الرطوبة».

غانم: ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من شعورنا بدرجات الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن ارتفاع نسبة الرطوبة في الطقس تزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، حيث تتأثر الدولة خلال الفترة الراهنة بامتداد منخفض الهند الموسمي، بخلاف زيادة فترات سطوع الشمس.

غانم: نسب الرطوبة بالمناطق الساحلية أعلى من الداخلية

واستطرد: «كل تلك العوامل تخلينا نحس بالأجواء شديدة الحرارة، والرطوبة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وعلى السواحل الشمالية فدرجات الحرارة تكون أقل، والأجواء ستكون حارة رطبة خلال فترة النهار، فيما تظل نسب الرطوبة على المناطق الساحلية أعلى من المناطق الداخلية، وتصل إلى 95% في بعض الأحيان».

وأوضح أنه خلال فترات الليل ومع هدوء سرعات الرياح سيشعر المواطنين بارتفاع نسب الرطوبة، متابعة: «مع هدوء سرعات الرياح وتوافر عوامل الرطوبة ستتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة».