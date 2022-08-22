الصحة توضح 10 علامات تدل على الخطر خلال الحمل.. منها تورم اليدين أو الوجه

حددت وزارة الصحة والسكان علامات الخطر أثناء الحمل، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وجاءت أبرز علامات الخطر خلال الحمل كالتالي:

- صداع شديد وزغللة بالعين

- تورم اليدين أو الوجه

- قيء شديد مستمر

- ارتفاع درجة الحرارة

- تبول مصحوب بألم أو حرقان

- خروج سائل له رائحة كريهة

- نزيف من المهبل حتى لو كان بسيط

- ألم بالبطن أو أسفل البطن

- توقف حركة الجنين بعد الشهر الرابع

- انفجار كيس المياه «القرن»

حالات يكون الحمل فيها خطرا

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه إذا ظهرت أي من علامات الخطر على السيدة الحامل يجب أن تذهب الى المستشفى فورا، حيث أن التأخير في العلاج يؤدي الى نتائج خطيرة، كما حددت وزارة الصحة والسكان حالات يكون الحمل فيها خطرا على الأم، وهي:

- الحمل المبكر، وهو الحمل قبل سن الثامنة عشرة

- الحمل المتأخر الحمل بعد سن 35

- الحمل المتقارب وهو الحمل قبل مضي عامين على اخر ولادة

- الحمل المتكرر أي الحمل بعد 4 ولادات

مدة فترة النفاس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن فترة النفاس 42 يوما بعد الولادة، وهي مرحلة حرجة في حياة الأمهات والمواليد الجدد، ويمكن أن تحدث معظم المضاعفات للأمهات مثل حمى النفاس أو النزيف أو الجلطات الدموية خلال هذه الفترة التي قد تؤدي إلى الوفاة، لذلك تعد الرعاية الصحية للأمهات والمواليد بعد الولادة أمرا أساسيا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل مباشر من مصادرها الرسمية.