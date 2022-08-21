حفلات فنية متنوعة في محكى القلعة.. ومروة ناجي: وحشتوني «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «حفلات فنية متنوعة في محكى القلعة» ونجوم الأوبرا يحتفون بـ«وردة»، وقالت المطربة مروة ناجي، إنها تحب هذا النوع من المهرجانات حيث توفر أكبر نجوم مصر والعالم العربي للجمهور بسعر تذكرة رمزي وهو 20 جنيها.

مروة ناجي: سعيدة إني من ولاد المهرجان وموجودة وسط الناس

وأوضحت مروة ناجي: «النوع ده من الحفلات بيبقى عيد بالنسبة للناس»، مضيفة: «نشكر دار الأوبرا المصرية على الخطوة الكبيرة اللي بتعملها في مهرجان محكى القلعة، وسعيدة إني من ولاد المهرجان وموجودة وسط الناس، وبدأت النهاردة كلامي بوحشتوني لأني مشفتش الناس من أول جائحة كورونا».

مروة ناجي: هنعمل للناس حفلة تانية نغني فيها أغاني أم كلثوم

وتابعت الفنانة مروة ناجي أنها شعرت بتفاعل الجمهور من أول أغنية، إذ أن الجمهور مستعد وجهز نفسه: «في اللي مجهز أغانيه من الأغاني بتاعتي، وناس تانية مجهزة أغاني أم كلثوم، وناس تانية بتحب وردة، وكان نفسي أقدم لهم اللي هم عاوزينه، لكن النهاردة قدمنا أغاني وردة، وهنعمل للناس حفلة تانية نغني فيها أغاني أم كلثوم، وحصلت على وعد من رئيس دار الأوبرا المصرية».