مدحت صالح يبدأ حفله في محكى القلعة على نغمات «برمي السلام على بلدنا»

صعد الفنان الكبير مدحت صالح، لمسرح حفله في الليلة الرابعة من فعاليات مهرجان محكى القلعة، على نغمات أغنيته الشهيرة «برمي السلام على بلدنا».

صالح يطلب التفاعل من الجمهور

وطلب صالح من الجمهور المتواجد في الحفل التفاعل معه على اغنياته التي يشدو بها في الحفل تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.

ومن المقرر أن يشدو مدحت صالح في الحفل بعدد من أشهر أغنياته، منها «النور مكانه في القلوب»، و«الله ياسيدي»، «زي ما هي حبها»، و«المليونيرات».

كان الحفل بدأ بعدد من نجمات دار الأوبرا أبرزهم رضوى سعيد وشروق شريف وقدموا أغنيات خاصة بالفنانة وردة منها «لو سألوك».

وغنت مروة ناجي خلال فقرتها 4 أغنيات من أهم وأشهر أغنيات وردة، وهي «في يوم وليلة، أكدب عليك، وليالينا، وأهل الهوى».

وكان حفل الافتتاح، انطلق يوم الأربعاء الماضي بحفل كبير للفنان هشام عباس، وفي أثناء الاحتفال تمّ تكريم 10 من أهم رموز الفن والأوبرا المصرية.

ختام مهرجان القلعة في 31 أغسطس

يستمر مهرجان محكى القلعة حتى 31 من شهر أغسطس الجاري، ويشهد حفلات لعدد كبير من نجوم الغناء والمدح والطرب، مثل ياسين التهامي ومصطفى حجاج وهاني شاكر ونوال الزغبي، أما الختام سيكون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت.