مروة ناجي تشدو بـ 4 أغنيات لوردة الجزائرية في حفل محكى القلعة

اختتمت الفنانة مروة ناجي الفقرة الخاصة بأغنيات الفنانة الراحلة وردة الجزائرية ضمن فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان محكى القلعة.

مروة ناجي تقدم 4 أغنيات لوردة

وغنت مروة ناجي خلال فقرتها 4 أغنيات من أهم وشاهر أغنيات وردة، وهي «في يوم وليلة، أكدب عليك، وليالينا، وأهل الهوى».

ومروة ناجي تبدع دائما في أداء أغنيات وردة الجزائرية بدار الأوبرا المصرية.

وسبق مروة في الحفل عدد من نجمات دار الاوبرا أبرزهم رضوى سعيد وشروق شريف

من المقرر أن يكون نجم الليلة الرابعة اليوم هو الفنان مدحت صالح، إذ يشدو بمجموعة من أهم أغنياته.

وكان حفل الافتتاح، انطلق يوم الأربعاء الماضي بحفل كبير للفنان هشام عباس وفي أثناء الاحتفال تمّ تكريم 10 من أهم رموز الفن والأوبرا المصرية.

ختام مهرجان القلعة في 31 أغسطس

يستمر مهرجان محكى القلعة حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري، ويشهد حفلات لعدد كبير من نجوم الغناء والمدح والطرب، مثل ياسمين التهامي ومصطفى حجاج وهاني شاكر ونوال الزغبي، أما الختام سيكون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت.