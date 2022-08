«Top Gun» يتفوق على «Avengers» في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في التاريخ

يستمر فيلم «Top Gun: Maverick» بطولة النجم الأمريكي توم كروز، في تحقيق أرقام قياسية منذ طرحه في دور العرض السينمائي، إذ نجح في إزاحة فيلم «Avengers: Infinity War» من المركز السادس بقائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ما حقق 679 مليون دولار على المستوى المحلي، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ مليار و383 مليون دولار.

ولم يكن ذلك الرقم القياسي الوحيد الذي حققه فيلم «Top Gun: Maverick»، إذ يعتبر الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في عام 2022 حتى الآن، والفيلم الأعلى ربحا في مسيرة توم كروز السينمائية، وذلك وفقا لموقع «فارايتي».

«Top Gun: Maverick» يقترب من المركز الخامس بإزاحة «Black Panther»

ويتوقع استمرار الفيلم في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر، خاصة مع عدم وجود منافسة كبيرة مع الأعمال المطروحة في الوقت الحالي، وهناك فرصة للفيلم أن يستمر في الارتفاع في مخططات شباك التذاكر، للقضاء على فيلم «Black Panther» من المركز الخامس بقائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر، والذي حقق 700.4 مليون دولار وقت طرحه في عام 2018.

«Star Wars» الفيلم الأعلى دخلا في تاريخ شباك التذاكر المحلي

ويأتي في المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر المحلي، فيلم «Star Wars Ep. VII: The Force Awakens» من إنتاج عام 2015، وحقق الفيلم إيرادات وصلت لـ 936 مليون دولار، أما في المركز الثاني جاء فيلم «Avengers: Endgame» بإيرادات 858 مليون دولار، بينما وصلت إيراداته الإجمالية لـ 2 مليار و797 مليون دولار، وجاء فيلم «Spider-Man: No Way Home» إنتاج العام الماضي، في المركز الثالث محققا 804 مليون دولار.

بينما جاء فيلم «Avatar» إنتاج 2009، في المركز الرابع بـ 760 مليون دولار، أما المركز الخامس من نصيب «Black Panther» الذي حقق 700 مليون دولار.