رسميا.. «Top Gun: Maverick» الأعلى في مسيرة توم كروز بـ800 مليون دولار

نجح فيلم «Top Gun: Maverick» في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ800 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بالتالي يصنف الآن على أنَّه الفيلم الأكثر ربحًا في مسيرة توم كروز المهنية، وذلك بجانب كونه الفيلم الأعلى تحقيقًا للإيرادات في عام 2022 حتى الآن وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

نجح فيلم «Top Gun: Maverick» الذي يعدّ الجزء الثاني من فيلم «Top Gun» لعام 1986، في تعزيز مكانة توم كروز في قائمة الإيرادات وذلك بعد ما حقق رقم قياسي جديد متفوقًا على إيرادات فيلم «Mission: Impossible - Fallout»، الذي كان يعتبر الأكثر بحثًا في مسيرته بـ791 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

806 مليون دولار إيرادات «Top Gun: Maverick» في أقل من شهر

ومن إجمالي 806.4 مليون دولار حققها الفيلم على مدار 22 يومًا، جاء منها 422.2 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، مقابل 384 مليون دولار حول العالم بعد طرحه في 23 سوقًا حول العالم، من بينهم 24 مليون دولار في فرنسا، و17 مليون دولار ألمانيا، بينما وصلت إيرادات الفيلم في المملكة المتحدة لـ61 مليون دولار.

ردود أفعال إيجابية وإشادات بالفيلم

لم يتوقف نجاح الفيلم على الإيرادات فقط، بل حصد ردود أفعال ومراجعات إيجابية، حيث منحه النقاد تقديرا جديدا بنسبة 97% على موقع «Rotten Tomatoes»، وأشادوا بتأثيراته المرئية المبهرة بالإضافة إلى مزيج بارع من الحنين إلى الماضي للفيلم الأول، بقصة تروق لجيل جديد من رواد السينما الذين جاؤوا بعد فترة طويلة.

وخلال أحداث الجزء الثاني من الفيلم، يعود «ميتشل» إلى سلاح الجوية مرة أخرى بعد ما قد تم تجنيده لتعليم جيل جديد من الطيارين الذين تمّ تكليفهم بتنفيذ مهمة مميتة على أرض العدو، ويضم الفيلم في بطولته كلا من مايلز تيلر، وجنيفر كونيلي، وجون هام، وجلين باول ، وإد هاريس، وفال كيلمر.