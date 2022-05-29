«Top Gun: Maverick» يحقق 116 مليون دولار حول العالم في يومين

استطاع فيلم «Top Gun: Maverick» تحقيق إيرادات قياسية في شباك التذاكر خلال أول أيامه طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم، إذ وصلت إيرادات الفيلم لـ 51.8 مليون دولار في يوم الافتتاح، بما في ذلك 19.3 مليون دولار في معاينات يوم الخميس الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ارتفع إجمالي ما حققه الفيلم حول العالم لـ 116 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات فيلم «Top Gun: Maverick»، إلى 150 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليكون رقمًا قياسيًا جديدًا للنجم توم كروز، متجاوزا فيلمه الأعلى «War of the Worlds» الذي حقق إيرادات افتتاحية قدرت بـ 64.8 مليون دولار عام 2005، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

عرض فيلم «Top Gun: Maverick» في 4 آلاف دار عرض بالولايات المتحدة

ويعرض الفيلم في 4735 دار عرض بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعتبر أوسع إصدار مسرحي في تاريخ شباك التذاكر المحلي، وجاء الإصدار بعد عامين من تأجيل عرض الفيلم بسبب جائحة كورونا، نظرًا لأن الوباء تسبب في تعديل الاستوديوهات مواعيد العرض السينمائي لأفلامها.

إشادات نقدية بالجزء الجديد من «Top Gun»

تلقى الفيلم إشادة واسعة من النقاد، إذ اعتبره الكثيرون أنه أفضل من الفيلم الأول، ويقدم المخرج جوزيف كوسينسكي «Top Gun: Maverick» بعد 34 عاما من تقديم الجزء الأول من الفيلم، ويعود من خلاله توم كروز لتجسيد شخصية «بيت ميتشل» التي قدمها سابقا، وتدور أحداث الجزء الجديد من الفيلم، الذي بلغت ميزانيته 170 مليون دولار، حول «ميتشل» الذي يعود إلى برنامج مدرب تكتيكات مقاتلة البحرية الأمريكية، حيث يتعين عليه مواجهة ماضيه أثناء تدريب مجموعة من الطيارين المقاتلين الأصغر سنًا، من بينهم نجل صديقه الراحل «جوس».

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم توم كروز، ومايلز تيلر، وجنيفر كونيلي، وجون هام، وجلين باول، ولويس بولمان، وإد هاريس، وفال كيلمر، تأليف بيتر كريج وجوستين ماركس.