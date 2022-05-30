فيلم top gun maverick لتوم كروز يحقق 248 مليون دولار خلال 3 أيام

حقق فيلم top gun maverick للنجم الأمريكي توم كروز نجاحًا كبيرًا الأيام الماضية، بعد عرضه لأول مرة عالميًا في مهرجان كان في دورته الـ75 التي انتهت السبت الماضي، بعد مرور 36 عاما على عرض الجزء الأول من العمل، بالإضافة إلى تأجيل عرض Top Gun Maverick لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كوورنا.

إيرادات فيلم top gun maverick

وحصد فيلم top gun maverick إيرادات كبيرة بعد 3 أيام فقط من عرضه، إذ حصد 248 مليون دولار على مستوى العالم، وفقا لما أعلنته شركة باراماونت المنتجة للفيلم، كما نال إعجاب الجماهير وحصد إشادات عديدة.

أحداث فيلم top gun maverick

تحكي أحداث فيلم top gun maverick قصة «بيتي ميتشيل» بعد مسيرة امتدت لأكثر من 30 عامًا، حيث أصبح واحدًا من أكفأ الطيارين في سلاح الجو اﻷمريكي، الذي يكلف بهمة جديدة وهي عبارة عن تدريب عدد من الطيارين الموهوبين، وذلك من أجل استعدادهم لمهمة صعبة، فيبدأ مرحلة جديدة في عمله.

أبطال الفيلم الأجنبي

الفيلم من بطولة توم كروز ومايلز تيللر، وجينيفر كونيللي وجون هام، وإد هاريس مونيكا باربارو، وفال كيلمر، والعمل من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كوزينيسكي.

غياب شخصية شارلي عن الجزء الجديد من فيلم توم كروز

يذكر أن شخصية شارلي التي ظهرت في الجزء الأول من العمل سوف تغيب عن هذا الجزء الجديد، وهي الشخصية التي قامت الفنانة كيلي ماكجليس بتجسيدها ضمن أحداث الفيلم.

وأوضح مخرج العمل جوزيف كوزنسكي أنه لم يقدم كافة الشخصيات الدرامية في الجزء الجديد من الفيلم، حتى لا يرتبط الفيلم بالجزء الأول، وأحب أن يقدم بعض الشخصيات الجديدة، وأن شخصية كيلي لم تكن جزءً من السيناريو الجديد.