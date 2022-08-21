عمر كمال يطرح برومو الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر»

كشف الفنان عمر كمال عن موعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم خطة مازنجر بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والتي يقدمها بصوته، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر الفنان عمر كمال، برومو أغنية فيلم خطة مازنجر، وظهر فيه وهو يؤدي مقطعا من الأغنية، إضافة إلى لقطات خاصة من داخل الفيلم، والتي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني.

موعد طرح أغنية فيلم خطة مازنجر

وكشف عمر عن الموعد المحدد لطرح الأغنية كاملة، وقال «بكرة الاثنين الساعة 6 أغنية اليوم يومك على يوتيوب كاملة».

يذكر أن فيلم خطة مازنجر يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين رئيس وحمدى الميرغني وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وأوس أوس وسما إبراهيم ومحمد رضوان وياسر الطوبجي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج رامي رزق الله.

موعد طرح فيلم خطة مازنجر

ومن المقرر طرح فيلم خطة مازنجر، في جميع دور العرض، يوم الخميس المقبل الموافق 25 أغسطس، وبالفعل كان قد تم طرح البرومو الرسمي الخاص بالفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ الفنان عمر كمال، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «حلوين»، والتي قدمها على طريقة الديو مع الفنان عبدالباسط حمودة، وحققت نجاحًا كبيرًا على منصّات التواصل الاجتماعي، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 3 ملايين ونصف على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».