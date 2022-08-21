«البيئة» تكشف تفاصيل مسابقة المشاريع الخضراء: 6 مبادرات ستشارك بمؤتمر المناخ

كشف الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة عضو اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء المستدامة، تفاصيل مبادرة ومسابقة المشاريع الخضراء المستدامة، التي انطلقت منذ أيام في محافظات الجمهورية المختلفة؛ بهدف اختيار 6 مشروعات تطبق معايير الاستدامة البيئية من كل محافظة لتشارك في مؤتمر المناخ المقرر انعقاده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وقال «أباظة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر تدعم بشكل كبير التحول للاستدامة والمشاريع الخضراء، وتم تخصيص 15% من ميزانية الدولة للمشاريع الخضراء، وستتضاعف العام المقبل لـ30%، وستصل قريبا لـ100%؛ لكي يكون هناك تناسق وتناغم بين قطاعات الدولة المختلفة، وقريبا سنرى كل قطاعات الدولة تطبق معايير الاستدامة.

ست فئات للمسابقة

وأوضح مستشار وزيرة البيئة، أن المسابقة تشمل ست فئات هي «المشاريع الحكومية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمبادرات الشبابية والمشاريع الخاصة والمشاريع غير الهادفة للربح».

وانطلق العمل بمحافظات الجمهورية بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمركز القوى للمرأة وهدفنا ليس فقط دعم التحول للاقتصاد الأخضر، ولكن أيضا رفع الوعي بمخاطر التغيرات المناخية التي ستؤثر على الجميع.

الشروط المطلوبة بالمشاريع المشتركة بالمبادرة

وعن الشروط المطلوبة في كل مشروع قال مستشار وزارة البيئة «يجب على القائمين على المشروع أن يكونوا مثالا لتطبيق فكر الاستدامة وتدمج مشاريعهم بين الأبعاد الثلاثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة متكاملة تقلل من الانبعاثات المضرة بالبيئة من خلال استخدام تلك المشاريع للوقود النظيف والاعتماد على إعادة تدوير المياه وتوفيرها وإعادة تدوير المخلفات الصادرة منها، وأن يكون المشروع يراعي المعايير المجتمعية من خلال منتج يقلل من الانبعاثات وهو ما سيكون له مردود على الصحة العامة وتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على الرقعة الزاعية والمياه النظيفة وهو ما سيقلل الصراعات والهجرة البيئية ويدعم السياحة البيئية والسكان المحليين وبذلك تتحقق التنمية المستدامة بيئيا واجتماعيا.