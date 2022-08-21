التعليم العالي: حملة لتوعية طلاب الثانوية العامة بخطوات تنسيق الجامعات الأهلية

وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.

حملة توعية بخطوات التنسيق الإلكتروني

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ المركز الإعلامي للوزارة أعدّ حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام 2022 -2023، تشمل الأشكال التوضيحية «قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية - إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية»، والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة، ومراحل التنسيق.

12 جامعة أهلية

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنّ الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تضم 12 جامعة، وهي «أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية».

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية خصصت صفحة رسمية على فيس بوك، لعرض أخبار وتطورات الجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تهتم بالإجابة على ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية يشمل هذا العام إلى جانب الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية جامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّه يُمكن للطلاب متابعة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة المقبلة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://mohesr.gov.eg

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

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حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

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