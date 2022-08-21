أرخص رحلات مرسى مطروح ضمن مبادرة «اعرف بلدك».. الشروط والأسعار

تساهم مبادرة «اعرف بلدك» التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، في تعريف شباب مصر بالمحافظات المختلفة والمدن السياحية، من خلال تنظيم الرحلات الشبابية بأسعار مخفضة في متناول الجميع، وتستقبل مرسى مطروح أفواجا شهريا من بعض المحافظات، في رحلات يستمتعون خلالها بجميع المزارات السياحية والأثرية التي تتميز بها مطروح، من خلال تنظيم جيد يوفر وجبات وإقامة ومواصلات وإشراف لجميع المشاركين.

شباب 5 محافظات في مرسى مطروح

وتستعد أولى رحلات مبادرة «اعرف بلدك» لشباب 5 محافظات، للتقديم والاشتراك في رحلة مرسى مطروح، حسب الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، موضحا لـ«الوطن» أن الرحلة تتوجه من القاهرة إلى مرسى مطروح، بمشاركة شباب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بعدد 47 شابا وفتاة، والدقهلية 47 شابا وفتاة، وكفر الشيخ 47 شابا وفتاة، بواقع 141 من الشباب خلال الفوج الواحد.

مدة الرحلة وقيمة الاشتراك

وأضاف وكيل وزارة الشباب في مطروح، أن الرحلة 5 أيام و4 ليالي، تشمل الذهاب والعودة، ويشترط فئة عمرية للراغبين في الاشتراك في «اعرف بلدك»، ويتراوح السن من 18 لـ40 عاما، ويبلغ قيمة الاشتراك 1000 جنيه لكل فرد، وتكون الإقامة والإعاشة في إحدى القرى السياحية التي تطل على شاطئ الأبيض غرب مدينة مرسى مطروح.

مواعيد السفر والمغادرة

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمرسى مطروح، أن الرحلات تتوجه من القاهرة فجراً وتصل إلى مرسى مطروح بالتزامن مع موعد إفطار اليوم الأول بالقرية السياحية، ويكون موعد المغادرة عقب وحبة العشاء في آخر أيام الرحلة.

نظام الحجز في «اعرف بلدك»

ولفت «الرفاعي» إلى أن الحجز يتم من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، كما يتم سداد الاشتراك عن طريق موقع وزارة الشباب والرياضة، والتسجيل والحجز بصورة بطاقة الرقم القومي فقط.