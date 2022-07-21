خطوات الاشتراك في «اعرف بلدك».. سافر بورسعيد 5 أيام بـ500 جنيه فقط

تحت شعار «اعرف بلدك»، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تنظيم رحلة جديدة إلى مدينة بورسعيد، لسكان محافظة البحيرة، لمدة 5 أيام بأربع ليال خلال الفترة من 5 أغسطس وحتى 9 أغسطس المقبل.

وكشفت الوزارة، التفاصيل الكاملة لرحلة بورسعيد من حيث الشروط وطريقة الحجز والتي جاءت على النحو التالي:

شروط رحلة بورسعيد

اشترطت «الشباب والرياضة»، توافر عددا من المعايير للاشتراك في رحلة بورسعيد ضمن مبادرة «اعرف بلدك» وهي:

- أن يتراوح عمر المشارك ما بين 18 إلى 40 عامًا.

- عدم اصطحاب الأطفال أو الأسر.

- عدم اصطحاب المشارك للحيوانات الأليفة نهائيا.

- تحدد الأولوية طبقًا لأولوية الدفع بمديرية الشباب.

- لا يُسمح بالتبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- عدم التدخين في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

تكلفة رحلة بورسعيد ضمن «اعرف بلدك»

وحددت الوزارة، قيمة الاشتراك في رحلة بورسعيد وهي 500 جنيه لكل مشارك، شاملة الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية في بورسعيد، فيما يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

- يتم تسديد قيمة الاشتراك من خلال التوجه شخصيا إلى مقر مديرية الشباب والرياضة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، على أن يتم إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.

كيفية الاشتراك في رحلة بورسعيد

يتم التسجيل عبر الرابط المتاح على الصفحة الرسمية للوزارة على «فيس بوك» واستكمال البيانات الخصية المطلوبة، ثم التوجه إلى مقر مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لسداد قيمة الاشتراك.

البرنامج السياحي لرحلة بورسعيد

- يتم تجمع المشاركين أمام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

- تستقبل المدينة الفوج على عشاء يوم الجمعة 5 أغسطس على أن تتم المغادرة بعد إفطار يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022.

- يتضمن البرنامج جولات حرة داخل أسواق بورسعيد، كما يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في برنامج الرحلة الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من البيانات المسجلة، وأنه في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

تأتي رحلة مدينة بورسعيد، استمرارًا لسلسة رحلات مبادرة «اعرف بلدك» التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة إلى محافظات ومدن وسواحل مصر المختلفة، وتهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، وزيادة التوعية بسياحة البلد ومعالمها السياحية، وتوفير رحلات للشباب بأسعار مخفضة.