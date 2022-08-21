هشام الديب: الجامعات التكنولوجية تسعى إلى تلبية احتياجات الصناعة

قال الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية تسعى إلى تلبية احتياجات الصناعة عبر التوفيق بينها والبرامج والأقسام، مشيرًا إلى وجود 4 برامج منها برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة.

برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية

وأضاف رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «استحدثنا برنامجا جديدا اسمه تكنولوجيا الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى برنامج آخر للبترول، وهو ما يعني أن الجامعة بها 6 برامج».

وتابع رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: «نتعاون هذا العام مع وكالة الفضاء المصرية لأنها في حاجة إلى تكنولوجيين على مستوى عالٍ في صناعة الفضاء داخل الوكالة وجميع المصانع لكي تخدم على وكالة الفضاء المصرية، وجار إعداد برنامج كامل في تكنولوجيا صناعة الفضاء».

تدريب الطلاب

وأردف رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: «ندرب الطلاب 60% من الوقت داخل المصانع والشركات التي تتبع البرامج المختلفة، و40% عمل أكاديمي، وبالتالي يكون هناك فرص توظيف منذ اليوم الأول للتخرج».

وواصل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، «نحاول عقد شراكات مع جامعات تكنولوجية خارجية في اسكتلندا وأمريكا وكوريا، وبالنسبة للطلاب فإننا نخرج طلابا قادرين على المنافسة في السوق المحلي والسوق العالمي، حيث يمكن للطالب أن يدرس سنتين ثم يخرج إلى سوق العمل ويعود لدراسة سنتين، كما أن لدينا ماجستير مهني ودكتوراة مهني ستفتح العام الدراسي المقبل، بعدما كان الدبلوم أعلى شهادة في التعليم الفني».