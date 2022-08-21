735 ألف جنيه إيرادات فيلم تسليم أهالي بدور العرض أمس السبت

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم حقق 735 ألف جنيه أمس السبت بدور العرض، إذ تصدر إيرادات الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض حالياً.

ويدور العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، وتظهر الفنانة دلال عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم، بعد تقديمها دور موظفة حكومية تقع في غرام بيومي فؤاد وتنشأ بينهما قصة حب يتخللها مشاهد كوميدية.

أبطال فيلم تسليم أهالي

فيلم تسليم أهالي من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، وشيكو، ولوسي، وأحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويعد الفيلم آخر ظهور للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز الذي رحلت عن عالمنا العام الماضي متأثرة بفيروس كورونا.

الأفلام المنافسة لـ تسليم أهالي

ينافس 4 أفلام أخرى بدور العرض مع فيلم تسليم أهالي، وهي كيرة والجن من بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز الذي حقق أمس 414 ألف جنيه، وفيلم عمهم من بطولة محمد امام الذي حقق أمس 310 آلاف جنيه، وفيلم بحبك لـ تامر حسني، إذ حقق 205 آلاف جنيه بدور العرض.

يأتي ذلك بالإضافة إلى فيلم تسليم أهالي، وهو عمل يدور في إطار كوميدي، وحقق ما يقرب من 127 ألف جنيه أمس، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن توتا وأسماء أبو اليزيد ودينا وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج وائل فرج.