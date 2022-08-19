إيرادات فيلم تسليم أهالي تتجاوز 800 ألف جنيه في يوم واحد

حققت فيلم تسليم أهالي إيرادات بما يزيد عن 820 ألف و758 جنيها، في شباك تذاكر أمس الخميس، في مقابل إيرادات 663 ألف جنيه يوم الأربعاء الماضي، ونجح في الحفاظ على تصدر شباك التذاكر منذ بداية عرضه بدور السينما يوم 4 أغسطس من الشهر الجاري.

فيلم تسليم أهالي، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، ويعد الظهور السينمائي الأخير للنجمة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس عام 2021 على إثر تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، لتلحق برفيق دربها الفنان سمير غانم، الذي توفى في نفس العام يوم 20 مايو متأثرًا بكورونا أيضًا.

إيرادات فيلم تسليم أهالي تتجاوز 14 مليونا منذ عرضه

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز، قد قامت بالانتهاء من تصوير الفيلم قبل إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة طويلة، ولكنها لم تتمكن في الوقت نفسه من الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل عالم موازي، والذي كان مقررًا له عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2021 بسبب إصابتها وفريق العمل وقتها بالفيروس.

دنيا سمير غانم تنشر كواليس الفيلم بـ «إنستجرام»

وجاءت إيرادات فيلم تسليم أهالي، منذ طرحه على مدار الأسبوعين الماضيين ما يزيد عن 14 مليون جنيه، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، ويضم عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو وأحمد فتحي ومحمد ممدوح.

وتحرص دنيا سمير غانم، على نشر كواليس فيلمها الجديد عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، منها تواجدها وهشام ماجد داخل أحد الاستديوهات لتسجيل الأغنية التي تجمعهما سويًا خلال الأحداث.