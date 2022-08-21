محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.69%

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة امتحانات الدور الثاني أغسطس 2022 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.69% على مستوى الدور الثاني، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج.

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج «دور ثان»

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 27 ألفا 806 طلاب، حضر منهم 25 ألفا و169 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 22 ألفا 827 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 90.69%.