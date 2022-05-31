وكيل «تعليم سوهاج» يتابع امتحانات الدبلومات الفنية في 143 لجنة رئيسية

تابع الدكتور عربي أبوزيد وكيل تعليم سوهاج امتحانات الدبلومات الفنية في 143 لجنة رئيسية، إذ يؤدى طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة سوهاج بتخصصاتها المختلفة، الزراعى والصناعى والتجارى والفندقى والتمريض امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى، عقب أداء الطلاب لامتحانات العملى الأسبوع الماضى.

تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل اللجان

وطبقت اللجان كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من تعقيم ونظافة اللجان، وترك مسافات تباعد بين الطلاب حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وكل الفئات المشاركة في أعمال الامتحانات، كما تم تأكيد تطبيق كل معايير الأمان خارج وداخل اللجان الإمتحانية وتوفير بيئة امتحانية آمنة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، أنه لم يتم حتى الآن تلقى أى شكاوى من الامتحانات فمجموع شكاوى غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمحافظة سوهاج صفر.

تأدية الامتحانات داخل 143 لجنة امتحانية

وأوضح المهندس محمود عجمي مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم تتابع على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان الامتحانية، والتي يبلغ عددها 143 لجنة امتحانية رئيسية على مستوى المحافظة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأمتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة سوهاج 46373 طالبا وطالبة.