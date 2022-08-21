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وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة أمريكانا للصناعات الغذائية في 6 أكتوبر

كتب:

رضوى هاشم
12:52 م | الأحد 21 أغسطس 2022
وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة أمريكانا للصناعات الغذائية في 6 أكتوبر

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر حيث قامت سيادتها بإفتتاح محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة امريكانا للصناعات الغذائية بسعة ٣٠٠ متر 3 يومياً، وذلك في إطار الالتزام الطوعي للمنشأت الصناعية في ضوء متابعة وزارة البيئة للمنشأت الصناعية ومتابعة المشروعات البيئية التي تهدف إلي خفض احمال التلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة وادارة المخلفات. وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ،و لفيف من قيادات وزارة البيئة.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بسعة ٣٠٠ متر 3 يومياً جاء لضمان التوافق مع حدود القانون حيث تم خفض أحمال التلوث بنسبة 95 % بناء علي خطة الالتزام الطوعي للشركة وذلك من خلال إضافة مرحلة معالجة إضافية بتكنولوجيا النانوفيلتر لإنتاج مياه بغرض إعادة الاستخدام في بعض الأنشطة داخل المنشأة مثل التبريد والرى طبقاً للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 مما يوفر  25-30 ألف متر 3 من المياه المستهلكة سنويًا، الأمر الذي يؤدي إلي تحقيق عائد اقتصادي مميز لهذه المشروعات البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام الشركة بتنفيذ عدة مشروعات بهدف الحد من الانبعاثات الضارة للبيئة بإستخدام الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف في الغلايات والأفران بدلاً من السولار، مما يقلل الانبعاثات الضارة تصل إلي متوسط 90%، كما يتم الحد من استخدام الرافعات العاملة بالسولار واستبدالها تدريجيًا بالرافعات الكهربائية، حيث تم  إحلال نصف عدد الرافعات كخطوة لإحلال جميع الرافعات لتعمل بالكهرباء للحفاظ على البيئة، وتم احلال جميع المركبات لتعمل بالكهرباء  خلال عامي 2020-2021، كما يتم الاستفادة من المخلفات العضوية من خلال إعادة التدوير واستخدامها في إنتاج علف حيواني مطابق للمواصفات.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.