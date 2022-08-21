غياب 6 طلاب عن امتحان اليوم في الدور الثاني للثانوية العامة بمطروح

أدى طلاب الثانوية العامة الدور الثاني بمطروح امتحان اللغة الأجنبية الثانية في أجواء هادئة، وتابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح، الأجواء الامتحانية بلجان الدور الثاني، والتي انطلقت أمس السبت في لجنة مجمع أبي بكر الصديق، موضحاً أن الجدية والالتزام والانضباط والهدوء وتطبيق التدابير الاحترازية كانت عنوان امتحان اليوم الثاني وسط إجراءات أمنية مشددة.

غياب طلاب بالثانوية العامة عن امتحان اللغة الأجنبية

وقال وكيل تعليم مطروح، اليوم الأحد، إن 80 طالبا أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية بينما تغيب 6 طلاب، مضيفا أنه جرى توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة في امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم على الطلاب الحاضرين واستلامها منهم عقب نهاية الامتحان وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

غرفة عمليات الثانوية العامة في مطروح

وأوضح وكيل الوزارة خلال ترؤسه غرفة الامتحانات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة، أنه يتم التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة سير امتحان اليوم، والاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات، ومتابعة طبية من خلال الأطباء والتمريض للطلاب وتوافر سيارة إسعاف للحالات الطارئة في محيط اللجنة.

لا شكاوى من الامتحانات الدور الثاني

وأكد وكيل تعليم مطروح لـ«الوطن»، أنه لليوم الثاني على التوالي لم تتلق غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور في امتحانات مواد اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الأجنبية، ويجري متابعة الامتحانات، وتوفير جميع وسائل الراحة والتباعد الاجتماعي داخل اللجان مع المواد الكحولية في دورات المياه لجميع الطلاب للوقاية من الفيروسات والأمراض، لحين انتهاء الامتحانات.