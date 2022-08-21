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وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة دور ثان.. ويوجّه بتحقيق الانضباط في اللجان

كتب:

أميرة فكري
10:02 ص | الأحد 21 أغسطس 2022
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يتابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، من داخل الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم.

وزير التعليم يوجه بتحقيق الانضباط بلجان الامتحان

ووجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحقيق الانضباط بلجان السير، كما أشاد بدور فريق مكافحة الغش، لكشف هوية من يرتكب مخالفات داخل اللجان، التي من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

ورصدت الغرفة المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تداول أجزاء من أسئلة وإجابات امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للغتين الفرنسية والألماني، على صفحات الغش عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أنها تخص الامتحانات التي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان.

التحقق من الأسئلة المتداولة

وأكد مصدر في الغرفة المركزية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها تتحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة على صفحات الغش، مشيرا إلى أنّه سيتم التوصل إلى هوية الطلاب الذين صوروا الأسئلة ونشروها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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