ياسين التهامي ومواويل الفلكلور في محكى القلعة الثلاثاء المقبل

يشارك المنشد الشهير الشيخ ياسين التهامي، في فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالية.

ويقدم المنشد الشهير الشيخ ياسين التهامي، حفلا في العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 23 أغسطس على مسرح المحكى، يتضمن مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التي نجح من خلالها في تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.

فرقة مواويل وياسين التهامي في مهرجان القلعة

يسبق فقرة ياسين التهامي، في الثامنة مساء، حفلا لفرقة مواويل التي تضم الفنانين عبدالرحمن بلالة وسيد إمام، ويقدمان نخبة من الأعمال الغنائية الفلكلورية التي تعبر عن الجماعة الشعبية، وترتبط بالحياة في مختلف أنحاء مصر.

يذكر أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، الموافق 17 أغسطس، وأحيا حفل الافتتاح الفنان هشام عباس، وقدّم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة.

فعاليات مهرجان القلعة

كما قدّم في أول أيام فعاليات المهرجان عددًا من الفنانين حفلات غنائية مميزة كان من بينهم الفنان مدحت صالح وعلي الحجار، وسيحيي حفل اليوم الفنان مصطفى حجاج وفرقتة الخاصة .

وسيحيي عدد من الفنانين حفلات غنائية، خلال الأيام المقبلة، من بينهم نوال الزغبي التي تشارك للمرة الأولى في المهرجان، وهناك الفنان هاني شاكر والموسيقار عمر خيرت، وأحمد جمال ودينا الوديدي وعدد آخر من الفنانين والفقرات الفنية الخاصة بعدد من الفرق الفنية.