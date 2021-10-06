افتتاح معرض «سبحة صوفية» بجامعة طنطا بحضور الشيخ ياسين التهامي

تنظم جامعة طنطا معرض «سبحة صوفية» الذي يضم لوحات فنية معبرة عن التراث المصري الشعبي، وذلك بحضور الشيخ ياسين التهامي، إلى جامعة طنطا، لافتتاح المعرض الذي تنظمه الدكتورة رانيا عبده الإمام، أستاذ التربية الفنية ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث.

وكان في استقباله الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للبحث العلمي، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء السابق.

تراث شعبي وهوية مصرية

وقالت الدكتورة رانيا الإمام، في بيان، إن تنظيم المعرض يأتي في ظل حرصِ القيادة السياسية على تعميق الصلة بين تاريخنا العريق وواقعنا الحاضر، في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحفاظ على التراث الشعبي والإسلامي والتأكيد على الهوية المصرية.

لوحات فنية شاملة

وقالت أن المعرض يضم لوحات فنية شاملة تنسجم فيها روعة الكلمات مع عبقرية الأداء والطرب الأصيل مجسدة في صور منقوشة بأنامل ذهبية مبدعة، لتخرج اللوحة عن وصفها المألوف وتتحول من مجرد صورة مرسومة وتصبح إحساسا وشعورا منقوشا في لوحة.

تكريم عميد المنشدين

ويأتي هذا المعرض ليقدم رسالة تعبيرية صادقة عن تراث وهوية هذا الشعب الأصيل، كما يتضمن الحفل تكريما لعميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي .

ومن المقرر أن يضم المعرض، كلمة وإنشاد للشيخ ياسين التهامي، وكلمة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.