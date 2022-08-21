كيسي أفليك يغيب عن حفل زفاف شقيقه على جينيفر لوبيز بسبب «التزامات أبوية»

حرص عدد من نجوم هوليوود على حضور حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك، الذي أقيم خلال الساعات الماضية في منزلهما بجورجيا، وسط عدد من الأصدقاء وأفراد العائلة، وذلك بعد أكثر من شهر على عقد قرانهما في لاس فيجاس.

وحضر الحفل عدد من النجوم من بينهم أصدقاء «أفليك» القدامى مات ديمون وزوجته لوسيانا، المخرج كيفن سميث وزوجته جينيفر، جاسون ميويس وزوجته جوردان مونسانتو.

وغاب كيسي أفليك شقيق بن أفليك عن حفل الزفاف، وفقا لما أكده أحد حضور الحفل، وأرجع سبب غيابه إلى وجود عدد من الالتزامات العائلية لديه والتي كانت محددة مسبقا، قبل موعد الزفاف، قائلا: «الالتزامات الأبوية منعته من حضور حفل زفاف شقيقه»، فقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

والتقطت عدسات الكاميرات صورا لـ «كيسي» في لوس أنجلوس، في صباح يوم حفل الزفاف في أحد المقاهي الشهيرة لشراء القهوة، وبسؤاله عن عدم وجوده في جورجيا لحضور الحفل، أجاب: «لدي أشياء أخرى لأفعلها».

تفاصيل حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك

وارتدت جينيفر لوبيز ثوبًا أبيضًا من «رالف لورين» مع ذيل طويل متدفق، بينما أرتدى «أفليك» بدلة من سترة بيضاء وسروال أسود، وأظهرت الصور أنهم يسيرون في ممر أبيض يتبعهم أطفالهم، ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات طوال عطلة نهاية الأسبوع.

تم تصوير الضيوف وهم يرتدون ملابس بيضاء بالكامل، في منزل «أفليك» الذي تبلغ مساحته 87 فدانًا، تضمنت الاستعدادات للاحتفال الكبير خيمة كبيرة مع كراسي بيضاء معدة للضيوف محاطة بالخضرة والزهور البيضاء وبيانو أبيض بالكامل وطاولات أنيقة أقيمت على رصيف على ضفاف النهر ومنصة لعرض الألعاب النارية.

الأبيض يسيطر على زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك

وكشف أحد الحضور داخل الحفل أن تم إخطارهم بارتداء الملابس من اللون الأبيض، قائلا: «الجميع يرتدون ملابس بيضاء بينما ترتدي معظم النساء فساتين وعباءات بيضاء ، ومعظم الرجال يرتدون بدلات بيضاء ، ومعظمهم يرتدون ملابس من الكتان ، لكن قواعد اللباس تتميز بتنوع كبير. فبعض الرجال يرتدون شورت أبيض وأحذية رياضية وهناك سيدة يرتدي سترة جلدية بيضاء وقبعة رعاة البقر اللامعة».