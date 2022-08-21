«الداخلية»: استمرار المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية أغسطس

مبادرة «كلنا واحد» تُعد واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية، التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

1026 منفذا لمباردة كلنا واحد

وحرصت وزارة الداخلية، على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة في المبادرة؛ ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية 1002 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

استمرار عمل المبادرة حتى نهاية أغسطس

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أنه تقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد، حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022م، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.