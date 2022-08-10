تستمر لنهاية أغسطس.. أماكن مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك من أجل مساعدة المواطنين ودعمهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%.

وتستعرض «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، وفي إطار اهتمام الناس بتلك المبادرة، أماكن مبادرة «كلنا واحد» وفق المعلن عن عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الداخلية المصرية، في السطور التالية:

أماكن مبادرة «كلنا واحد»

وكشفت وزارة الداخلية، عن إقبال العديد من الشركات والمحال للمشاركة في تلك المبادرة وسط تفاعل المواطنين، حيث وصل عددها إلى 22 كيان صناعي وتجارى بإجمالي 543 منفذا، و27 مول تجاري، بالإضافة إلى 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم، بجانب 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية.

المولات التجارية المشاركة في مبادرة «كلنا واحد»

- سيتي سنتر المعادي الطريق الدائري المعادي.

- جراند مول المعادي كورنيش النيل المعادي.

- سيتي ستارز شارع عمر بن الخطاب مساكن المهندسين بمدينة نصر.

- وندر لاند كل شارع عباس العقاد الحي السابع مدينة نصر.

- طيبة مول 75 شارع النصر مدينة نصر.

- سيتي سنتر مكرم عبيد.

- مول الرحاب.

- مول كايرزل مول 269 شارع الهرم.

- مجمع البنوك شارع التسليم محور الحرية التجمع الخامس.

- كايرو فيستفال سيتي شارع التسعين التجمع الخامس.

- داندي مول 28 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

- فاميلي مول المحور المركزي أمام جهاز 6 أكتوبر.

- جرين بيتزا الإسكندرية سموحة بجوار مديرية أمن الاسكندرية.

كما يشارك العديد من المحال والسلاسل التجارية المعرفة، منها محجوب بنسبة 60 %

عبدالعزيز السلام بنسبة 70 %

النساجون الشرقيون بنسبة تتراوح من 30 إلى 70 %.

واعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، عن إقبال المواطنين على مبادرة «كلنا واحد» والإشادة بجودة المنتجات المعروضة، والأسعار المنخفضة مقارنة بمثيلاتها في السوق المصرية.