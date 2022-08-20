كل ما تريد معرفته عن مبادرة «كلنا واحد» بعد استمرارها حتى نهاية أغسطس

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا في بيان لها رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن استمرار فعاليات المرحلة رقم 22 من مبادرة «كلنا واحد»، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته عن مبادرة وزارة الداخلية «كلنا واحد».

بالتفاصيل.. كل ما يريد المواطنون معرفته عن مبادرة «كلنا واحد»

- تعتبر مبادرة «كلنا واحد» واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية، والتي تم إطلاقها من جانب وزارة الداخلية.

- تُعد مبادرة «كلنا واحد» ضمن الدور المجتمعي الخاص بمنظومة العمل الأمني كمساهمة في رفع العبء عن كاهل كل المواطنين على مستوى كل أنحاء الجمهورية.

- تأتي المبادرة في إطار توجيهات من جانب القيادة السياسية فيما يتعلق باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل دعم منظومة الحماية الاجتماعية لجميع لمواطنين.

- قررت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة رقم 22 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

- مبادرة «كلنا واحد» تأتي بالتنسيق بين جميع قطاعات وزارة الداخلية، مع مديريات الأمن على مستوى كل أنحاء الجمهورية.

- نسقت وزارة الداخلية مع عدد من الشركات الكبرى بالإضافة إلى سلاسل المواد الغذائية من أجل الانضمام والمشاركة في فعاليات المبادرة، وهو ما يصب في مصلحة جميع المواطنين.

- إجمالي عدد الكيانات المشاركة في الفعالية المرحلة رقم 22 هو «1002» فرع على مستوى جميع أنحاء الجمهورية.

- كما توفر المبادرة أيضا 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، مع سرادقات في الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات لمنظومة «أمان» التي تتبع وزارة الداخلية حتى نهاية العام.

- التخفيضات داخل المبادرة تصل إلى 60%.

- موقع وزارة الداخلية الرسمي يوضح كل الأماكن التي تتوفر من خلالها المبادرة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.